В шорт-лист «Букера» попала книга писателя из Кот-д'Ивуара

В шорт-лист литературной Международной Букеровской премии впервые вошли произведения, переведенные с болгарского и каталонского языков. Перечень опубликован на сайте премии.



В список попали:

«Кит» (Whale) южнокорейского писателя Чжон Мен Квана;

«Мертворожденная» (Still Born) мексиканки Гадалупе Неттель;

«Скала» (Boulder) испанской писательницы Эвы Бальтасар;

«Стой прочно» (Standing Heavy) Патрика Арма-Гбака Бреде (псевдоним GauZ) из Кот-д'Ивуара;

«Времеубежище» (Time Shelter) болгарца Георги Господинова;

«Евангелие от Нового Света» (The Gospel According to the New World) французской писательницы гваделупского происхождения Мариз Конде.

Победителя «Букера» объявят в мае. Выигрыш составит £50 тыс., его поделят поровну между автором и переводчиком его произведения на английский язык. Те, кто попали в шорт-лист премии, также получат вознаграждение по £5 тыс.

В прошлом году Букеровскую премию получила книга «Семь лун Маали Алмейды» писателя из Шри-Ланки Шехана Карунатилаки. Награду ему вручила королева-консорт Великобритании Камилла.

В произведении рассказывается история военного фотографа, который очнулся после смерти во время гражданской войны на Шри-Ланке. Он не знает, кто его убил, но у него есть лишь семь лун, чтобы найти своих близких и привести их к спрятанным фотографиям, которые «потрясут Шри-Ланку военного времени», говорится в сообщении на сайте премии.