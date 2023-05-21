Армия Пакистана заявила о гибели трех военных при нападении террористов

В Пакистане три военнослужащих погибли при нападении террористов на военный пост

В Пакистане террористы напали на военный пост, сообщило издание Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью армии страны (ISPR).

В службе уточнили, что пост был создан недавно для «помощи в борьбе с вымогательством, направленным на угольные шахты в этом районе». Силы безопасности открыли огонь, в результате перестрелки погибли три солдата, а «один террорист был отправлен в ад».

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в Twitter осудил нападение и отдал дать уважения погибшим.

Как пишет Dawn, нападение произошло на фоне всплеска террористической активности по всей стране, потому что радикально-исламистская группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» нарушила соглашение о прекращении огня, заключенное с правительством. Ранее в мае в перестрелке с боевиками погибли шесть солдат пакистанской армии.

В апреле директор ISPR говорил, что за последний год произошло 436 нападений террористов. В результате 293 человека погибли и 521 получил ранения. В текущем году в ходе антитеррористических операций погибли 137 сотрудников службы безопасности, 117 пострадали.