В МВД Франции обеспокоились возрождением угрозы исламистского терроризма

Жеральд Дарманен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Европа может столкнуться с угрозой возрождения радикального исламизма в связи с растущим риском терактов, заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в интервью Agence France-Presse. Он обратился к американскому правительству с просьбой усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом до начала Олимпиады в Париже в 2024 году.

«Мы хотим напомнить, что для европейцев и для Франции основной риск представляет суннитский исламистский терроризм, и что антитеррористическое сотрудничество между разведывательными службами абсолютно необходимо», — сказал Дарманен (цитата по Le Monde).

Дарманен добавил, что, несмотря на «национальное видение» протестов в США и региональные острые темы, такие как «превосходство белой расы» и частые перестрелки, американцы «не должны забывать о том, что нам кажется главной угрозой в Европе — терроризм, сунниты».

По его словам, «есть экзогенный риск, организованный аутсайдерами, которые приезжают во Францию, чтобы совершить атаку вроде Батаклана». Речь идет о теракте, который произошел 13 ноября 2015 года. Тогда погибли 130 человек.

В нападении участвовали десять террористов ИГИЛ (организация признана в России террористической и запрещена). Боевики устроили взрывы возле стадиона «Стад-де-Франс» во время футбольного матча между Францией и Германией, напали на посетителей кафе и ресторанов в Париже и взяли в заложники около 100 человек в концертном зале «Батаклан», где выступала рок-группа Eagles of Death Metal. Это нападение стало крупнейшим терактом во Франции.