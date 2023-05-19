Китай призвал противостоять «цветным революциям» в Центральной Азии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 18 мая, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 18 мая, 16:39
СК завел дело о теракте после схода вагонов в Крыму Общество, 10:19
Как выглядел вылет первого за 4 года рейса из Москвы в Тбилиси. Видео Экономика, 10:19
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:19
Глава АТОР рассказала о продаже туров в Анапу по цене Египта Life, 10:16
Карьерный потолок: что делать, если больше не видишь роста в компании Pro, 10:07
Открытая студия РБК: как защитить себя и компанию от киберугроз Пресс-Центр РБК, 10:00
Эксперты назвали города Подмосковья с самыми дешевыми новостройками Недвижимость, 09:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 09:55
Илон Маск оставил пост главы Twitter. Что миллиардер изменил в соцсети Pro, 09:40
Гладков рассказал о состоянии раненного при обстреле жителя Политика, 09:37
Кокорин стал лучшим футболистом чемпионата Кипра Спорт, 09:34
Консервативный портфель: преимущества и недостатки вкладов и инвестиций РБК и банк Ренессанс, 09:26
Первый за четыре года самолет Москва — Тбилиси вылетел из Внуково Общество, 09:26
Лондон ввел санкции против Росбанка и Тинькофф Банка Политика, 09:25
Политика ,  
0 

Китай призвал противостоять «цветным революциям» в Центральной Азии

Си Цзиньпин пообещал противостоять «цветным революциям» в странах Центральной Азии
Пекин намерен построить с Центральной Азией «сообщество с общим будущим» и готов помогать в сфере обороны и укреплении безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью на саммите «Китай — Центральная Азия» и объявил о планах расширения сотрудничества со странами региона в сфере торговли и безопасности. Текст его выступления приводит «Синьхуа».

Си Цзиньпин назвал Центральную Азию «центром Евразийского континента, находящимся на перекрестке путей, соединяющих восток и запад, север и юг». Китай намерен построить с регионом «сообщество с общим будущим», сказал председатель КНР. Для этого, по его словам, нужно углублять доверие и оказывать взаимную поддержку по вопросам суверенитета и независимости, придерживаться «общего развития» и «всеобщей безопасности».

«Мы должны совместно реализовать инициативу глобальной безопасности, решительно противостоять внешним силам, вмешивающимся во внутренние дела стран региона и подстрекающим к «цветным революциям», проявлять нулевую терпимость к «трем силам зла» [терроризм, экстремизм, сепаратизм], стремиться к решению дилеммы региональной безопасности и работать вместе, чтобы построить сообщество, свободное от конфликтов и навсегда мирное», — отметил Си Цзиньпин.

В рамках экономического сотрудничества председатель КНР предложил создать форматы для встреч и диалога в сферах промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, управления чрезвычайными ситуациями, образования и по линии политических партий.

Пекин примет дополнительные меры по упрощению торговых операций и модернизирует инвестиционное соглашение с Центральной Азией, намерен увеличивать объем трансграничных перевозок, в том числе пропускную способность дорог Китай — Киргизия — Узбекистан, ускорить строительство четвертой ветки (линия D) газопровода Центральная Азия — Китай и расширить торговлю нефтью и газом, сказал он.

По словам председателя КНР, Китай готов помочь центральноазиатским странам укрепить потенциал их правоохранительной системы и обороны, поддержать их в усилиях по обеспечению региональной безопасности и в борьбе с терроризмом, а также сотрудничать в сфере кибербезопасности.

Читайте на РБК Pro
Ребенок просит завести питомца: как принять решение
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Дефицит так высок, что людей разбирают мгновенно: что ждет рынок труда

«Давайте работать рука об руку, работать вместе, активно способствовать общему развитию, общему процветанию и вместе приветствовать лучшее будущее для шести стран!» — заключил Си Цзиньпин.

Саммит «Китай — Центральная Азия» стартовал 18 мая в китайском Сиане. В нем участвуют Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Встреча в этом формате на уровне глав государств проходит впервые. Саммит стартовал за день до начала другого международного события — встречи лидеров G7 в японской Хиросиме, открытие которой состоялось 19 мая.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Си Цзиньпин Центральная Азия Китай саммит цветные революции
Материалы по теме
Kyodo анонсировало приезд Зеленского на саммит G7 в Японии
Политика
CNN узнал о планах Байдена отправить Блинкена и Йеллен с визитом в Китай
Политика
Китайский дипломат по урегулированию поедет после Киева в Брюссель
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter