Китай призвал противостоять «цветным революциям» в Центральной Азии

Пекин намерен построить с Центральной Азией «сообщество с общим будущим» и готов помогать в сфере обороны и укреплении безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин

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Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью на саммите «Китай — Центральная Азия» и объявил о планах расширения сотрудничества со странами региона в сфере торговли и безопасности. Текст его выступления приводит «Синьхуа».

Си Цзиньпин назвал Центральную Азию «центром Евразийского континента, находящимся на перекрестке путей, соединяющих восток и запад, север и юг». Китай намерен построить с регионом «сообщество с общим будущим», сказал председатель КНР. Для этого, по его словам, нужно углублять доверие и оказывать взаимную поддержку по вопросам суверенитета и независимости, придерживаться «общего развития» и «всеобщей безопасности».

«Мы должны совместно реализовать инициативу глобальной безопасности, решительно противостоять внешним силам, вмешивающимся во внутренние дела стран региона и подстрекающим к «цветным революциям», проявлять нулевую терпимость к «трем силам зла» [терроризм, экстремизм, сепаратизм], стремиться к решению дилеммы региональной безопасности и работать вместе, чтобы построить сообщество, свободное от конфликтов и навсегда мирное», — отметил Си Цзиньпин.

В рамках экономического сотрудничества председатель КНР предложил создать форматы для встреч и диалога в сферах промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, управления чрезвычайными ситуациями, образования и по линии политических партий.

Пекин примет дополнительные меры по упрощению торговых операций и модернизирует инвестиционное соглашение с Центральной Азией, намерен увеличивать объем трансграничных перевозок, в том числе пропускную способность дорог Китай — Киргизия — Узбекистан, ускорить строительство четвертой ветки (линия D) газопровода Центральная Азия — Китай и расширить торговлю нефтью и газом, сказал он.

По словам председателя КНР, Китай готов помочь центральноазиатским странам укрепить потенциал их правоохранительной системы и обороны, поддержать их в усилиях по обеспечению региональной безопасности и в борьбе с терроризмом, а также сотрудничать в сфере кибербезопасности.

«Давайте работать рука об руку, работать вместе, активно способствовать общему развитию, общему процветанию и вместе приветствовать лучшее будущее для шести стран!» — заключил Си Цзиньпин.

Саммит «Китай — Центральная Азия» стартовал 18 мая в китайском Сиане. В нем участвуют Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Встреча в этом формате на уровне глав государств проходит впервые. Саммит стартовал за день до начала другого международного события — встречи лидеров G7 в японской Хиросиме, открытие которой состоялось 19 мая.