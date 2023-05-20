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Противники ареста «похитившей» сына Пашиняна вышли на акцию протеста

Сотни протестующих родителей погибших военных в Ереване направились к зданию кабмина

Противники ареста «похитившей» сына Пашиняна вышли на акцию протеста
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Сотни протестующих вышли на улицы в Ереване после того, как суд арестовал Гаяне Акопян, обвиняемую в похищении сына премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщают Sputnik Армения и портал «Новости-Армения».

Акопян, которую обвиняют в попытке похитить сына премьер-министра Ашота Пашиняна, является матерью военнослужащего Жоры Мартиросяна, погибшего в ходе 44-дневного конфликта в Нагорном Карабахе. Суд арестовал ее на один месяц, сообщил адвокат Ваан Ованнисян. Он добавил, что защита намерена обжаловать это решение. Ранее он говорил, что Акопян, обвиняемой в организации похищения, грозит четыре года лишения свободы.

После ареста началась акция протеста, в ходе которой участники прошли шествием, двигаясь в сторону здания правительства через площадь Республики. Как уточняет Sputnik Армения, это родители погибших военных.

Отец погибшего военного Мхитара Галеяна Гарик Галеян возглавил шествие. Он периодически объявляет, что акция мирная, и призывает собравшихся не реагировать на провокации и не вступать в конфликт с полицейскими.

Гаяне Акопян была задержана 17 мая по подозрению в похищении сына премьер-министра Армении. Она не признала своей вины и в знак протеста объявила голодовку.

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О похищении Ашота Пашиняна сообщала газета «Армянское время», которая принадлежит семье премьер-министра. Издание писало, что члены организации «Зов сыновей», в состав которой входят родители погибших в Нагорном Карабахе военных, попытались похитить сына главы правительства — они заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В «Зове сыновей» рассказали ТАСС, что попытки похищения не было, произошла драка. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о попытке похищения.

Теги
акция протеста Армения Ереван Никол Пашинян Нагорный Карабах
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