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Противники ареста «похитившей» сына Пашиняна перекрыли проспект в Ереване

Выступающие против ареста обвиняемой в похищении сына Пашиняна перекрыли улицу в Ереване

Родители военнослужащих, погибших в ходе столкновений Армении с Азербайджданом, перекрыли проспект Аршакуняц в центре Еревана, требуя освободить Гаяне Акопян, передают News.am и Aysor.

Накануне женщину арестовали на трое суток по подозрению в похищении Ашота Пашиняна — сына действующего премьера страны Никола Пашиняна, пишут Armtimes и Aravot. Она входит в общественную организацию «Зов сыновей», объединяющей родственников погибших в 44-дневном конфликте в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Родители погибших военнослужащих собрались перед зданием суда в Ереване, где вечером 18 мая рассматривается жалоба адвокатов на арест Акопян. Собравшиеся скандируют: «Свободу» и «Гаяне», пишет Aysor. По данным издания, активисты намерены перекрыть и другие улицы города. Как отмечает News.am, возле здания суда находится множество полицейских.

Armtimes сообщало днем ранее со ссылкой на отчет Следственного комитета Армении, что Пашинян-младший 17 мая сам обратился в полицию с заявлением о своем похищении. Он сообщил, что около 12:47 в тот же день, когда он проходил мимо Апелляционного суда республики, к нему подошла группа родителей погибших военнослужащих. Среди них была женщина, которой, как полагает следствие, была Гаяне Акопян.

Пашинян сообщил, что она представилась матерью погибшего военнослужащего и предложила сесть в ее машину, припаркованную неподалеку, чтобы поговорить. Когда, по словам Пашиняна, он сел в салон, женщина завела машину и тронулась с места. Акопян якобы заявила, что собирается отъехать недалеко от места, чтобы беседе не помешали третьи лица.

Затем, как указал в заявлении Пашинян, женщина начала разговор о территориальных и людских потерях. С его слов, водитель вела себя неадекватно, превышала скорость и нарушала правила дорожного движения. Когда Пашинян попросил остановить машину, подозреваемая заявила, что ей «нечего терять», и она может его убить, говорилось в отчете.

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Женщина, по словам Пашиняна, сказала ему, что они едут на военное кладбище Ераблур на западной окраине Еревана. Там она собиралась решить, отпускать его или нет, «исходя из эмоций», писало издание со ссылкой на документ.

Следственный комитет признал Пашиняна потерпевшим по этому делу, отмечает газета. По данным Aravot, между ней и задержанным провели очную ставку.

Адвокат Акопян Ваган Ованнисян сообщил журналистам, что защита считает нелепыми заявленные цели ареста и потому будет его обжаловать. Следствие полагает, что Акопян может сбежать или вновь попытаться похитить Пашиняна, сказал он. Сама Акопян, по его словам, объявила голодовку в день ареста.

Теги
Никол Пашинян Армения перекрытие протест арест Ереван похищение человека
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