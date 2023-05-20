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В Воронеже пожарный поезд отправили тушить возгорание на складе
МЧС: в Воронеже направили пожарный поезд для тушения огня на складе
В Воронеже для ликвидации огня на складе направили пожарный поезд. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области Сергей Хренов.
«Горючая загрузка склада (деревянные поддоны) очень высокая, есть проблемы с водоснабжением, общая группировка на месте пожара — 116 человек и 35 ед. техники», — сказали в пресс-службе.
В 12:45 по московскому времени пожар локализовали на площади 1200 м2. От огня удалось уберечь пять складских помещений рядом.
«РИА Новости» сообщает, что пожар произошел на складе поддонов в районе торгово-развлекательного центра «Максимир».