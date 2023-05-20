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Вильфанд спрогнозировал июльскую жару в конце следующей недели

Вильфанд: с 25 по 28 мая температура в центральной России поднимется до 28 градусов

Во второй половине следующей недели в центральной части России температура поднимется до плюс 28 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10-15 градусов, а дневная — 23-28. Возвращается июльская погода», — сказал Вильфанд. Вместе с этим, как добавил синоптик, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь.

Однако в Москве на этих выходных — 20 и 21 мая, по прогнозам синоптика, будет дождь, а в отдельных районах — гроза и сильный ветер со скоростью до 15 м/с.

В субботу, 20 мая днем в столице ожидается 16-18 градусов тепла, в воскресенье, 21 мая, ночью будет плюс 8-10 градусов, днем — плюс 17-19 градусов, уточнил Вильфанд.

Он также добавил, что гроза и порывы ветра до 17 м/с возможны и в ночь на понедельник, 22 мая, а с 23 мая начнется повышение температуры до плюс 19-24 градусов.

Теги
Погода погода в Москве Роман Вильфанд
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