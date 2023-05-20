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Захарова назвала слова Шольца о геноциде в Донбассе самой большой ошибкой

Захарова: самой большой ошибкой Шольца стала его насмешка над геноцидом в Донбассе

Самой большой ошибкой канцлера Германии Олафа Шольца стало, когда он назвал нелепыми утверждения о геноциде в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью проекту Anti-Spiegel. Видео интервью она опубликовала в своем телеграм-канале.

«Если Шольц в жизни совершал ошибки, то эта — самая большая. <...> Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию, которая была инспирирована Западом», — сказала Захарова.

Речь идет о выступлении Шольца на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. Он комментировал слова президента России Владимира Путина. «По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, — это и есть геноцид», — заявил Путин на пресс-конференции после переговоров с немецким канцлером 15 февраля.

На конференции в Мюнхене 19 февраля канцлер Германии сказал: «Он [Путин] приводит аргумент, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что на самом деле нелепо, скажем прямо». Шольц отметил, что если воспринимать слова российского президента буквально, то «нам придется не очень оптимистично смотреть в будущее». «Я думаю, мы просто ведем историческую дискуссию», — добавил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также отказывался считать происходящее в Донбассе геноцидом. «Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать его (определение. — РБК) следует в соответствии с международным законодательством. Я думаю, это не тот случай», — заявил он, комментируя признание Россией независимости ДНР и ЛНР 21 февраля.

Теги
Мария Захарова Олаф Шольц Донбасс геноцид
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