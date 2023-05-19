Абрамченко и Кравцов ответили на санкции США словами о любви и мести

Абрамченко и Кравцов ответили на санкции США словами о любви и мести

Виктория Абрамченко (Фото: АГН «Москва»)

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая сегодня была внесена в санкционный список США, назвала санкции «любимым развлечением американских властей».

«Я очень люблю Россию, и для меня огромная честь работать на свою страну — вот уже 24 года. У меня никогда не было за рубежом недвижимости, счетов или каких-либо активов. Отдыхаю и путешествую, как и моя семья, — дома. В том числе в любимом Крыму», — написала она в своем телеграм-канале.

Она передала «привет американским «коллегам» за их очередное бессмысленное упражнение» и призвала россиян «открывать для себя Россию».

«Горы Дагестана, озера Алтая, побережья Сочи и Камчатки! Это любовь», — заключила вице-премьер.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, которого внесли в санкционный список не только США, но и Канада, заявил, что санкции лишь подчеркивают «верный вектор развития российской суверенной системы образования».

По его словам, Россия стоит на пороге «глобального лидерства в образовательной среде».

«Мы блокировали все влияние внутри страны различных якобы образовательных направлений работы под эгидой Сороса, создали оценку качества образования, которая показывает реальную картину и позволяет достигать прогрессивных результатов. Нам начинают мстить», — передала РБК слова Кравцова пресс-служба министерства.

По его мнению, происходящее иллюстрирует «наглядный провал англосаксонской образовательной системы». «У них получилось сделать псевдообучение в украинских школах, заменив занятия на игры. Мы полностью защищены от этого, самодостаточны и независимы», — заключил глава Минпросвещения.