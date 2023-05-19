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МТС увеличила выручку на 6%

МТС MTSS ₽307,55 -1,91% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По итогам первого квартала общая выручка группы МТС (кроме России включает бизнес в Армении и Белоруссии, а также показатели МТС Банка и других бизнесов) увеличилась на 5,8% год к году и составила 139,6 млрд руб., следует из отчета, опубликованного компанией.

Основная часть, 137,5 млрд руб. (плюс 5,8%), пришлась на выручку от российского рынка. В компании указали, что рост доходов произошел в основном за счет финтеха, направления AdTech, телекоммуникаций, а также медиасервисов. Высокими темпами также росла выручка облачных услуг, но их вклад в общую выручку пока незначительный. Негативное влияние на выручку оказало снижение продаж смартфонов и другого пользовательского оборудования на 22,1%, до 8,9 млрд руб.

Показатель OIBDA группы составил 57,7 млрд руб., увеличившись на 2,4%. Чистая прибыль выросла в три раза и достигла 12,7 млрд руб. В МТС объяснили это снизившимися процентными расходами и амортизацией, ростом OIBDA, положительным эффектом от переоценки ценных бумаг и списанием обязательств.

На 31 марта МТС обслуживала в России 79,8 млн абонентов, что на 0,25% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Несмотря на это, выручка от телекоммуникационного направления выросла на 3,6% год к году, до 104 млрд руб. В четвертом квартале 2022 года компания также отчиталась о снижении абонентской базы на 0,5% год к году. Как и в прошлый раз, представитель МТС объяснил негативную динамику «оздоровлением абонентской базы».

В первом квартале капитальные затраты МТС снизились на 53,5%, до 17,4 млрд руб., за счет массовых закупок радиооборудования в первом полугодии 2022 года. Чистый долг МТС по итогам первого квартала 2023 года равняется 379,1 млрд руб.

В начале 2023 года президент МТС Вячеслав Николаев в интервью РБК объявил о первом с 2006 года полноценном ребрендинге. Компания отказалась от изображения яйца, новый логотип — квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. Над новым концептом работали два агентства — UtterDesign и Ony. Стоимость этой работы составила 20–30 млн руб.

Как говорится в сообщении МТС, по итогам первых месяцев узнаваемость нового бренда достигла 89%, а у старого этот показатель составлял 82%.

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