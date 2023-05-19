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МИД рекомендовал россиянам учитывать риски при поездках в Молдавию

МИД России: участились случаи дискриминации россиян властями Молдавии
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Россиянам, которые планируют поездки в Молдавию, необходимо учитывать риски, связанные с дискриминационным отношением местных властей к гражданам России. Такое предупреждение опубликовал на своем сайте МИД России. По данным ведомства, ежедневно в страну запрещают въезд от 10 до 50 гражданам России.

В ведомстве отметили, что россияне в аэропорту Кишинева «часто подвергаются унизительной процедуре дополнительного досмотра».

«В течение изнурительных проверок, которые могут занимать до 10 часов, им и их детям не предоставляются элементарные бытовые условия, включая обеспечение водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого гражданам часто отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами», — предупредили в МИДе.

Кроме того, эти процедуры молдавские пограничники и представители ЕС часто снимают на видео, после чего выкладывают записи в интернет.

При этом возможности консульской поддержки россиян в таких ситуациях бывают ограничены, поскольку власти не допускают российских дипломатов к соотечественникам.

Теги
Молдавия дискриминация предупреждение
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