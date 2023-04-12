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МИД предупредил о рисках гражданской авиации из-за поставок Украине ПЗРК

МИД России: поставки ПЗРК и ПТРК Украине грозят опасностью гражданскому авиасообщению
Москва обвинила Киев в «закшаливающей коррупции», из-за которой оружие с Запада может оказаться у террористов и экстремистов «всех мастей». Власти США отмечали, что до сих пор фактов попадания оружия на черный рынок не обнаружено
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В российском МИДе заявили, что поставляемые Украине западными странами системы переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и противотанковых управляемых ракет (ПТРК) скоро начнет угрожать гражданскому авиасообщению в Европе, сообщает «РИА Новости».

«В силу зашкаливающей там коррупции [оружие] расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей», — говорится в сообщении.

В американском правительстве неоднократно отмечали, что следят за использованием направляемого Украине вооружения. «Поэтому мы активно сотрудничаем с Украиной, чтобы обеспечить подотчетность помощи, даже в условиях сложного конфликта, который мы видим, и среды, в котором она действует», — поясняла в прошлом июле заместитель госсекретаря США по контролю над вооружением и международной безопасности Бонни Дженкинс.

К этой весне США не обнаружили никаких свидетельств попадания западных вооружений с Украины в руки преступников. «Нет никаких доказательств того, что украинцы перенаправляют оружие на черный рынок», — говорил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. Кроме того, продолжил, он, не было обнаружено и «серьезных утечек» оружия в руки российских военных.

В сентябре 2022 года в украинском СНБО показали американскому послу Бриджит Бринк модуль мониторинга получаемого от Запада оружия. Его ввели в действие 24 февраля того же года. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, вооружение в рамках модуля отслеживается «с момента пересечения границы до распределения на местах».

МИД предупредил о рисках гражданской авиации из-за поставок Украине ПЗРК
МИД предупредил о рисках гражданской авиации из-за поставок Украине ПЗРК

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