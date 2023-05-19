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Путин призвал скорее завершить строительство Соборной мечети в Крыму

Путин: строительство Соборной мечети в Крыму «надо завершать» скорее
Строительство Симферопольской (Центральной) соборной мечети
Строительство Симферопольской (Центральной) соборной мечети (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Строительство Соборной мечети в Симферополе «надо завершать», заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Его слова передает ТАСС.

Путин призвал закончить строительство мечети во время разговора с зампредом Совета крымских татар при главе Республики Крым Чингизом Якубовым, который рассказывал про постройки храмов в регионе. Путин сказал, что о мечети «мечтали многие поколения крымских татар и вообще мусульман, проживающих в Крыму».

Президент спросил у Якубова о сроках окончания строительства. Тот сказал, что для завершения постройки мечети осталось «месяца три-четыре». Путин ответил, что строительство «надо завершать», потому что оно и так «длится уже достаточно давно».

Строительство Соборной мечети в Симферополе должно завершиться в этом году. Оно началось в 2015 году, после присоединения Крыма к России. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа говорил, что строительство задержали санкции. Для завершения строительства Соборной мечети были необходимы материалы, которые завозятся из-за границы.

В мае на стройке мечети обнаружили подозрительный предмет. На место выехали полиция и саперы, которые установили, что предмет не взрывоопасный и «состоит из кусков хозяйственного мыла, электропровода и мобильного телефона, соединенных между собой».

В пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма сообщили РБК, что муляж принадлежал одному из подрядчиков, который работает на территории мечети. Его использовали для обучения сотрудников. На муляж наткнулся один из новых работников на стройке, который и позвонил в полицию.

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