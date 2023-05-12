Источником тревоги на стройке Соборной мечети в Крыму стал учебный муляж

Фото: Михаил Гладчук / Крымская газета / ТАСС

Подозрительный предмет, обнаруженный на стройке Cоборной мечети в Крыму, оказался не взрывоопасен. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по полуострову.

В ведомстве заявили, что полиция и саперы выехали на место после того, как им поступила информация о подозрительном предмете на стройке Соборной мечети.

«В результате осмотра предмета установлено, что он не является взрывоопасным и состоит из кусков хозяйственного мыла, электропровода и мобильного телефона, соединенных между собой», — говорится в сообщении.

12 мая телеграм-канал Shot сообщил о том, что работники на стройке Cоборной мечети в Крыму нашли черный пакет с торчащими проводами. На место вызывали саперов. Shot также утверждал, что это было не взрывное устройство, а муляж. «Кто его оставил в мечети и с какой целью, выясняется», — говорилось в сообщении.

В пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма сообщили РБК, что муляж принадлежит одному из подрядчиков, который работает на территории мечети. «Они его использовали для обучения своих сотрудников. Еще несколько лет назад они его использовали, но макет остался. Один из новых сотрудников наткнулся случайно на этот муляж, и получилась такая история. Он сообщил руководству и в полицию», — сказали в пресс-службе.

Строительство Соборной мечети в Симферополе должно завершится в этом году. Оно началось в 2015 году, после присоединения Крыма к России. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа сообщал, что строительство мечети задержали санкции. Для завершения строительства Соборной мечети были необходимы материалы, которые завозятся из-за границы.