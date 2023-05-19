ДТЭК: одна из тепловых электростанций прекратила производство энергии после обстрелов

На Украине одну из электростанций остановили после обстрелов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Одна из тепловых электростанций (ТЭС) на Украине прекратила производство энергии, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.

В компании заявили, что в результате обстрелов были повреждены «магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности» одной из тепловых электростанций ДТЭК. После этого станция прекратила производство электроэнергии.

Какая именно ТЭС перестала работать, не сообщается.

«В мае генерирующие предприятия «ДТЭК Энерго» были атакованы трижды, а с сентября прошлого года — 33 раза», — сообщили в энергохолдинге.

Российское Минобороны заявляло о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия украинских властей, в том числе на взрыв на Крымском мосту.

14 мая исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук говорил, что для восстановления тепловой генерации на Украине необходимо 5,5 млрд грн ($150 млн). Он сообщил, что в стране повреждено 75% объектов тепловой генерации.