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Мэрия анонсировала благоустройство набережной около Южного речного порта

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Инвестор построит уникальную «созидательную» набережную в акватории Южного речного порта, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Это сооружение будет доступно всем желающим.

«Территория Южного речного вокзала фактически возвращается в активную городскую жизнь, — подчеркнул заммэра. — Здесь расположена самая протяженная береговая линия в городе, в рамках которой станет возможным создавать насыщенные рекреационные маршруты. Активное содействие и помощь городу в этом оказывают инвесторы». Бочкарев уточнил, что площадь благоустроенного пространства составит более 6,7 тыс. кв. м, а длина береговой линии — 400 м.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, дворовые территории и набережную свяжет зеленый стилобат с видовой террасой, лаунж-зонами и местами для культурных мероприятий. В восточной части зоны планируют построить гавань для яхт и лодок разного типа, а также уникальный для столицы понтонный бассейн на открытом воздухе с подогреваемой и очищенной водой. В западной части откроется водная игровая площадка с детскими аттракционами и будет высажен портовый лес.

Отдельное внимание в проекте уделено спортивным опциям и детской инфраструктуре. На территории будут организованы поля для футбола и волейбола, различные зоны для воркаута и велодорожки. Для подростков девелопер планирует построить ступенчатый амфитеатр для встреч и проведения мероприятий, а также скейтпарк на ведущей к станции метро «Печатники» площади.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии открытия Южного речного вокзала после реконструкции. В рамках работ специалисты укрепили конструкции здания, обновили инженерные коммуникации, обновили и воссоздали декоративные элементы, очистили акваторию, а также благоустроили набережную.

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Москва набережная Андрей Бочкарев Сергей Собянин
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