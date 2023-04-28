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В Москве после реконструкции открыли Южный речной вокзал

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал
Открытый после реконструкции Южный речной вокзал
Открытый после реконструкции Южный речной вокзал (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Южный речной вокзал в Москве открылся после реконструкции. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы — Сергей Собянин принимал участие в церемонии открытия.

Южный речной вокзал находится в районе Нагатинского Затона, рядом с парком развлечений «Остров мечты». Вокзал построили в 1985 году. В 2000-е на его территории открылись ярмарка детских товаров и авторынок, и вскоре здание вокзала пришло в аварийное состояние.

В 2021 году Собянин решил начать реконструкцию, «чтобы вернуть первоначальный исторический облик и основную транспортную функцию Южному речному вокзалу как одному из ключевых объектов навигации на Москве-реке».

Специалисты обновили и воссоздали декоративные элементы: надпись «Москва», шпиль, компас, а также 3,5-метровые скульптуры, символизирующие Черное, Азовское, Балтийское, Каспийское и Белое моря. Скульптуры были созданы с помощью 3D-сканирования и почти не отличаются от оригинальных, отметили в столичном правительстве.

Были укреплены конструкции здания, обновлены инженерные коммуникации. «Особое внимание уделили электроснабжению — систему модернизировали так, чтобы обеспечить электроэнергией не только главное здание, но и зарядные станции для электромобилей и электрических судов», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

В обновленном здании оборудован зал ожидания с гардеробом и туалетами; там есть ресторан, кафе, офисы туроператоров, смотровая площадка и зона отдыха. Вскоре откроются медиазал и зал для мероприятий. Власти также благоустроили набережную Южного речного вокзала.

В этом году с Южного речного вокзала можно будет отправиться в круизы по 30 российским городам. Первый круизный теплоход «Свирский» придет туда 5 мая из Нижнего Новгорода.

В сентябре 2020 года в Москве после реставрации открылся Северный речной вокзал — памятник архитектуры 1930-х годов. Работы продлились два года.

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Сергей Собянин Речной вокзал Москва
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В Москве после реконструкции открыли Северный речной вокзал
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