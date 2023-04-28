В Москве после реконструкции открыли Южный речной вокзал

Южный речной вокзал в Москве открылся после реконструкции. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы — Сергей Собянин принимал участие в церемонии открытия.

Южный речной вокзал находится в районе Нагатинского Затона, рядом с парком развлечений «Остров мечты». Вокзал построили в 1985 году. В 2000-е на его территории открылись ярмарка детских товаров и авторынок, и вскоре здание вокзала пришло в аварийное состояние.

В 2021 году Собянин решил начать реконструкцию, «чтобы вернуть первоначальный исторический облик и основную транспортную функцию Южному речному вокзалу как одному из ключевых объектов навигации на Москве-реке».