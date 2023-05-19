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Датские солдаты в Латвии пострадали из-за тепловых пушек
DR: датские солдаты в Латвии пострадали из-за тепловых пушек
В палатах солдат датской армии, дислоцированных в Латвии, зафиксировали загрязнение воздуха, опасное для здоровья. Об этом сообщает телеканал DR.
«В лагерных палатках и на близлежащей местности было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам», — говорится в статье.
Загрязнение воздуха произошло из-за дизельных тепловых пушек, которыми отапливались палатки. Инцидент вызвал обеспокоенность в Минобороны страны.
Датские войска находились в Латвии в рамках учений НАТО Griffin Lightning 2023. Учения проходили с 2 по 10 марта. В учениях принимали участие 20 стран, среди них как члены альянса, так и партнеры НАТО. На учениях отрабатывались действия альянса в рамках статьи 5 устава НАТО.