«Ведомости» узнали о предстоящем визите президента Алжира в Россию

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун посетит Россию в середине июня, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к системе военно-технического сотрудничества, а также дипломатический источник.

Этот визит, если он состоится, станет первой поездкой алжирского президента в Россию за 15 лет. В последний раз президент Алжира (пост тогда занимал Абдель Азиз Бутефлика) посещал Россию в 2008 году. Через два года российский президент Дмитрий Медведев нанес ответный визит в Алжир.

Ожидалось, что президент Алжира посетит Россию в мае. О подготовке визита в январе сообщала канцелярия главы государства. В марте президент подтвердил в интервью Al Jazeera, что его визит в Россию запланирован на май. Посетить страну, по словам Теббуна, его пригласил российский коллега Владимир Путин.

Теббун также отметил в беседе с телеканалом, что Алжир мог бы стать посредником в урегулировании конфликта на Украине.

Последний телефонный разговор Путина с Абдельмаджидом Теббуном состоялся в конце января. В пресс-службе Кремля тогда сообщили, что лидеры «с удовлетворением констатировали», что двустороннее сотрудничество продолжает поступательно развиваться.

Политики обсуждали совместную работу на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате «ОПЕК+» и в рамках Форума стран — экспортеров газа. Они договорились усилить контакты на разных уровнях.