Губернатор Алжира сообщил о планах увеличить число прямых рейсов в Москву

Алжир собирается увеличить количество прямых рейсов в Москву и установить прямое авиасообщение между столицей страны и Санкт-Петербургом, заявил «РИА Новости» губернатор города (называется так же — Алжир) Мохамед Абденур Рабехи.

«Мы провели переговоры с главой одной российской авиакомпании по поводу того, чтобы укрепить авиасообщение между Алжиром и Москвой, а также Санкт-Петербургом. Сейчас в неделю осуществляются два рейса из Алжира в Москву, мы хотим увеличить это количество, а также запустить прямые рейсы из Алжира в Санкт-Петербург», — сказал губернатор.

Мера, по мнению Рабехи, позволит российским гражданам активнее путешествовать по стране и ездить через Алжир в Европу транзитом.

Сейчас, по информации агрегаторов, самый дешевый билет из Москвы в Алжир с вылетом 10 декабря будет стоить 23,6 тыс. руб. Рейс вылетает из московского аэропорта Шереметьево, его выполняет авиакомпания Air Algerie. Время в пути составит 4 часа 55 минут.

Большая часть перелетов из Москвы в Алжир выполняется с пересадками в третьих странах, главным образом, в Турции. Пассажиры летают транзитом через аэропорты Стамбула, Анкары и Антальи.

Прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Алжир нет, самый дешевый билет в одну сторону на рейс в декабре стоит около 27 тыс. руб.