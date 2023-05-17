Мэр Донецка Кулемзин сообщил о трех погибших при обстреле со стороны Украины

Мэр сообщил о трех погибших при попадании снаряда в магазин в Донецке

Последствия обстрела Донецка (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

При обстреле Куйбышевского района Донецка погибли три мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

Погибшие — двое женщин и мужчина. Еще три женщины ранены. По словам Кулемзина, снаряды попали в магазин «Горняк».

Мэр города также сообщил, что при обстреле был поврежден социально значимый объект — комбинат хлебопродуктов и элеватор в поселке городского типа Еленовка. Снарядами были ранены двое жителей поселка.

Утром мэр Кулемзин заявил об обстреле Петровского района города, в результате чего погибла женщина 1970 года рождения, еще четверо человек были ранены.