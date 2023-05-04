Француз протаранил шлагбаум на границе Польши и России

Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе в попытке попасть в Россию из Польши

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Погранслужба Польши задержала гражданина Франции, который протаранил шлагбаум на польско-российской границе в попытке без документов попасть в Россию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Гжехотках на границе с Калининградской областью. 36-летний гражданин Франции за рулем автомобиля Citroen пытался въехать на российскую территорию. Пограничники не пустили его, поскольку у него не было необходимых документов. Тогда мужчина ускорился на автомобиле и врезался в шлагбаум. Он остановил машину только после того, как на его пути была развернута полоса с шипами.

Его задержали, обыскали и допросили. На допросе француз заявил, что ему нужно срочно попасть в Россию, потому что именно здесь он планирует строить дальнейшую жизнь. Пограничников это не убедило.

В автомобиле нашли 11 единиц охотничьего снаряжения: мужчина получил разрешение на ношение оружия во Франции, однако этот документ недействителен в Польше. За это польские власти оштрафовали его на 500 злотых (около $120).