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Туроператоры сообщили, вводит ли Турция новые ограничения вместо ковидных

Российский союз туриндустрии: новые ограничения вместо ковидных Турция не вводит
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Внедрение программы «Устойчивый туризм» вместо программ «ковидной безопасности» не предполагает появление новых ограничений для туристов, сообщил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

О внедрении новой программы по безопасности туризма после отмены действовавших во время пандемии COVID-19 ограничений ранее сообщил президент Ассоциации отельеров Бодрума Омер Фарук Денгиз. По его словам, получить сертификаты безопасности по этой программе должны будут все отели вместимостью от 30 или 50 номеров. Программа должна быть окончательно внедрена до 2030 года.

«Программа «Устойчивый туризм» к ковидным ограничениям никакого отношения не имеет. Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) определяет устойчивый туризм как туризм, который полностью учитывает его текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия, удовлетворяя потребности посетителей, промышленности, окружающей среды и принимающих сообществ. То есть это в целом про развитие туризма, это не про ограничения, не про ковид», — прокомментировал внедрение новых сертификатов Дмитрий Горин.

По его словам, сейчас все ковидные ограничения в стране отменены, необязательно ношение масок, вновь в полном объеме работает шведский стол в отелях.

По словам Горина, президент Ассоциации отельеров Бодрума Омер Фарук Денгиз не говорил о введении каких-то новых ограничений или правил для туристов.

«Он констатировал, что ковид закончен, никаких ограничений в Турции ковидных нет, а затем перешел к теме развития туризма в стране. Он говорил о концепции развития туризма в Турции. Омер Фарук Денгиз упомянул программу «Устойчивый туризм» в контексте восстановления международного туризма и гармоничного развития туристической отрасли в Турции», — уточнил Горин.

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Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян ранее сообщал, что по оценкам участников отрасли спрос на выездной туризм в этом году на 40% ниже, чем в доковидно 2019 году.

«На рынке ожидали рекордного объема бронирований по Турции на майские праздники, и, соответственно, и отельеры, и перевозчики повысили цены. Однако на фоне высокого курса иностранных валют туристы приняли решение «подождать и «посмотреть»... Основная причина — высокая цена. Например, отдельные отели Турции подняли в этом году цены до 50% по сравнению с прошлым, — рассказывал Артур Мурадян.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Турция туризм COVID-19
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