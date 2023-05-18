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Умер один из режиссеров сериала «Глухарь» Рустам Уразаев

Один из режиссеров сериала «Глухарь» Рустам Уразаев умер на 66-м году жизни
Рустам Уразаев
Рустам Уразаев (Фото: РИА Новости)

Актер и режиссер Рустам Уразаев умер в возрасте 65 лет. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Союза кинематографистов России Александра Франк.

«Завтра понимание будет по похоронам. У него была онкология», — сказала она.

Уразаев родился в Ташкенте в 1958 году. Он окончил Художественное училище (отделение дизайна и художественного оформления), а затем — исторический факультет Ташкентского государственного университета.

Уразаев начал свою актерскую карьеру в 1974 году. Он был одним из режиссеров сериала «Глухарь», а также снял несколько эпизодов в сериалах «След» и «Меч».

Он также снимался в сериале «Легавый», где играл вора в законе, фильме «Мираж» (Джемал) и «Обратном отсчете», где исполнил роль Саида Мизрахи.

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