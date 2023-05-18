МВД сообщило подробности о похищении сына главы «Гемотеста»

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Похитители сына главы крупной сети медицинских лабораторий представились ему сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба МВД. Источник РБК среди правоохраниетелей уточнил, что речь идет о сыне гендиректора «Гемотеста» Рудима Газиева Акиме, в компании эту информацию комментировать отказались.

По данным ведомства, злоумышленники «с помощью психологических приемов" вошли в доверие к молодому человеку, так как знали некоторые сведения о его семье. Они убедили его взять несколько крупных кредитов и перечислить полученные деньги на их счета, а затем с помощью шантажа заставили его выехать из Москвы.

По указанию этих людей молодой человек оставил в Пушкине (Московская область)свой автомобиль, выбросил телефон и поехал на такси во Владимирскую область, где его позже нашли, заявили в МВД. В городе Гороховце (Владимирмская область) он жил в арендованной похитителями квартире и думал, что «тем самым спасает свою семью», в то время как злоумышленники вымогали у его родителей $1 млн.

Сейчас его жизни ничего не угрожает. Против похитителей возбудили уголовные дела по ст. 126 (похищение человека) и 163 (вымогательство) УК.

Телеграм-канал SHOT 12 мая сообщил, что сына главы «Гемотеста» похитили и требуют за него миллион долларов. Это произошло после того, как он вернулся в Москву из Петербурга, где отдыхал на майских праздниках. Как сообщал SHOT, еще 9 мая Аким писал отцу, что с ним все в порядке и он вернулся из Петербурга, а на следующий день его видели на занятиях в университете.

Позже Газиева нашли в Гороховце.