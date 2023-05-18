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В парках Москвы появились первые электровелосипеды с российским ПО

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Первые 500 электровелосипедов ждут жителей столицы на станциях велопроката и городских велопарковках в парках, сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В ближайшее время еще 2,5 тыс. таких моделей появятся на улицах во всех районах столицы.

По словам вице-мэра, новые электровелосипеды помогут горожанам совершать комфортные поездки до метро, работы, места встречи. «Кроме того, для удобства жителей мы установим в городе более 3 тыс. дополнительных велопарковок, на некоторых из них можно будет оставлять электровелосипеды», — подчеркнул Ликсутов.

Новые электровелосипеды легко узнать — их рама окрашена в ярко-оранжевый цвет. Усовершенствованная модель отличается повышенными безопасностью и способностями к маневрированию. Кроме того, велосипеды оснащены отечественным программным обеспечением.

Ликсутов добавил, что электровелосипеды можно парковать на всех городских парковках для самокатов и велосипедов, обозначенных знаками «Р» на карте в веб-приложении «Велобайк». При этом до 25 мая действуют специальные тарифы со скидками.

Ранее руководитель столичного дептранса сообщил о возобновлении работы подписки «МультиТранспорт Вело», запущенной летом прошлого года Московским метрополитеном, «Велобайком» и банком ВТБ. Стоимость подписки составляет 2599 руб., она действует 30 дней на поездки в городском транспорте в зоне «Центральная» и велосипедах сервиса «Велобайк». Каждая поездка на велосипеде может занимать до 30 минут. При превышении же получасового временного лимита начинают действовать обычные тарифы сервиса «Велобайк».

Теги
Москва электровелосипед прокат велосипедов отечественное по Дептранс Максим Ликсутов
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