В парках Москвы появились первые электровелосипеды с российским ПО

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Первые 500 электровелосипедов ждут жителей столицы на станциях велопроката и городских велопарковках в парках, сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В ближайшее время еще 2,5 тыс. таких моделей появятся на улицах во всех районах столицы.

По словам вице-мэра, новые электровелосипеды помогут горожанам совершать комфортные поездки до метро, работы, места встречи. «Кроме того, для удобства жителей мы установим в городе более 3 тыс. дополнительных велопарковок, на некоторых из них можно будет оставлять электровелосипеды», — подчеркнул Ликсутов.

Новые электровелосипеды легко узнать — их рама окрашена в ярко-оранжевый цвет. Усовершенствованная модель отличается повышенными безопасностью и способностями к маневрированию. Кроме того, велосипеды оснащены отечественным программным обеспечением.

Ликсутов добавил, что электровелосипеды можно парковать на всех городских парковках для самокатов и велосипедов, обозначенных знаками «Р» на карте в веб-приложении «Велобайк». При этом до 25 мая действуют специальные тарифы со скидками.

Ранее руководитель столичного дептранса сообщил о возобновлении работы подписки «МультиТранспорт Вело», запущенной летом прошлого года Московским метрополитеном, «Велобайком» и банком ВТБ. Стоимость подписки составляет 2599 руб., она действует 30 дней на поездки в городском транспорте в зоне «Центральная» и велосипедах сервиса «Велобайк». Каждая поездка на велосипеде может занимать до 30 минут. При превышении же получасового временного лимита начинают действовать обычные тарифы сервиса «Велобайк».