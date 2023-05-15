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Ликсутов сообщил о возобновлении в Москве подписки «МультиТранспорт Вело»

Фото: Департамент транспорта Москвы
Фото: Департамент транспорта Москвы

С сегодняшнего дня в столице возобновляет работу подписка «МультиТранспорт Вело», запущенная летом прошлого года Московским метрополитеном, «Велобайком» и банком ВТБ, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Подписка действует 30 дней на поездки в городском транспорте в зоне «Центральная» и велосипедах сервиса «Велобайк». Каждая поездка на велосипеде может занимать до 30 минут.

Стоимость подписки составляет 2599 руб., при превышении же получасового временного лимита начинают действовать обычные тарифы сервиса «Велобайк». Сервис пока работает в тестовом режиме. По словам Ликсутова, подписка позволяет экономить до 25% в месяц на оплате проезда.

«Мы развиваем в столице концепцию MaaS (мобильность как услуга), чтобы на одной цифровой платформе можно было спланировать максимально быструю и выгодную поездку с учетом разных видов транспорта», — отметил заммэра. Он подчеркнул, что благодаря «МультиТранспорт Вело» можно быстро добираться до остановок городского транспорта на велосипеде, экономя время и деньги.

Теги
прокат велосипедов Московский метрополитен Максим Ликсутов
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