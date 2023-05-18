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Российский беспилотник БАС-200 проверили на дальность связи

Беспилотник БАС-200 испытали на грузоподъемность и дальность канала связи
БАС-200
БАС-200 (Фото: rhc_aero / Telegram)

Холдинг «Вертолеты России» (входит в состав «Ростеха») провел испытания беспилотника БАС-200. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

В частности, специалисты проверили беспилотник на дальность канала связи, которая составила более 80 км, а также «передачу управления между двумя точками маршрута».

Кроме того, БАС-200 впервые совершил полет с максимальной взлетной массой 200 кг. «Такая грузоподъемность позволяет ему не только доставлять грузы, но и эффективно работать со специальным оборудованием для съемки земной поверхности», — отметили в холдинге.

Полеты прошли в Ямало-Ненецком автономном округе «при низких температурах, в сложной погодной обстановке».

БАС-200 может применяться для доставки грузов, мониторинга местности в интересах геологоразведки, лесоохраны, участвовать в поисково-спасательных работах. Дрон передает данные в режиме реального времени, например при проведении поисковых работ на большой площади при значительном удалении от станции управления.

Беспилотник вместе с разнообразным оборудованием для геологоразведки и мониторинга местности представлен на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2023, которая проходит 18–20 мая в «Крокус Экспо».

Теги
Ростех Вертолеты России беспилотники испытание
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