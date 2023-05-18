Российский беспилотник БАС-200 проверили на дальность связи
Холдинг «Вертолеты России» (входит в состав «Ростеха») провел испытания беспилотника БАС-200. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
В частности, специалисты проверили беспилотник на дальность канала связи, которая составила более 80 км, а также «передачу управления между двумя точками маршрута».
Кроме того, БАС-200 впервые совершил полет с максимальной взлетной массой 200 кг. «Такая грузоподъемность позволяет ему не только доставлять грузы, но и эффективно работать со специальным оборудованием для съемки земной поверхности», — отметили в холдинге.
Полеты прошли в Ямало-Ненецком автономном округе «при низких температурах, в сложной погодной обстановке».
БАС-200 может применяться для доставки грузов, мониторинга местности в интересах геологоразведки, лесоохраны, участвовать в поисково-спасательных работах. Дрон передает данные в режиме реального времени, например при проведении поисковых работ на большой площади при значительном удалении от станции управления.
Беспилотник вместе с разнообразным оборудованием для геологоразведки и мониторинга местности представлен на выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2023, которая проходит 18–20 мая в «Крокус Экспо».