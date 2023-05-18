Путину подарили шеврон с его цитатой и модель вездехода

Модель багги «Ерофей» (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему модель разработанного в регионе вездехода «Ерофей». Об этом сообщается на сайте президента России.

«Наладили производство тактического вездехода (багги) «Ерофей». Я вам модель принес в подарок от наших ребят. Это наша отечественная разработка», — сказал Дегтярев.

Губернатор также подарил президенту шеврон от именного батальона «Генерал Корф», бойцы которого выполняют задачи в спецоперации на Украине. На шевроне вышита цитата Путина: «Сила в правде, победа будет за нами». Эти слова президент сказал на митинге-концерте 30 сентября прошлого года.

В январе губернатор Хабаровского края сообщал о первой на Дальнем Востоке площадке «по производству легкого тактического вездехода высокой проходимости (багги)». «Наша цель — снабдить армию, которая выполняет задачи специальной военной операции», — говорил Дегтярев.

Багги — небольшой легкий автомобиль высокой проходимости. Скорость багги «Ерофей» на бездорожье — 150 км/ч, грузоподъемность — 350 кг, мощность — 150 л.с., экипаж — два человека.

О создании батальона «Генерал Корф» Дегтярев сообщал в августе прошлого года. Подразделение названо в честь первого генерал-губернатора Приамурья Андрея Корфа.