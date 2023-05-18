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В зоне спецоперации на Украине погиб автор «Уральских пельменей»

В зоне спецоперации на Украине погиб бард и автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин

В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб уральский бард, один из сценаристов скетчей для шоу «Уральские пельмени» Игорь Истомин, ему был 51 год, сообщает «Екатеринбург онлайн».

Он ушел добровольцем в мае 2022 года и погиб летом того же года, однако родные узнали об этом гораздо позже, уточняет издание. Истомин ушел добровольцем, но ничего не сказал об этом родным и близким, даже жене, пояснив, что уезжает работать на стройку. Почти год он считался пропавшим без вести.

«Просто сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время. Он строитель, у него золотые руки», — рассказала председатель правления свердловского студенческого отряда Лейла Расулова.

«Ни одного звонка, ни одного письма. Начали паниковать. Ребята-отрядники, друзья его, подняли всех на уши — военкоматы, отряды добровольцев, какие были, нашли очевидцев. Отправляли запросы, потом у них просили ДНК. Выяснилось, что он погиб практически год назад», — продолжила она.

Похороны Истомина состоялись 18 мая 2023 года в Екатеринбурге. Военный комиссар Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрий Дядюшко рассказал, что Истомин представлен к «высокой государственной награде» за проявленный во время спецоперации героизм.

25 мая 2023 года глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что в зоне спецоперации погиб депутат Верховного совета республики Дмитрий Иванов.

«В феврале Дмитрий Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в ЧВК «Вагнер». Геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей», — написал тогда Коновалов.

По данным ИА «Хакасия», депутат погиб 27 марта. Для участия в спецоперации он в конце февраля отправился в Краснодарский край, где проходил двухнедельную подготовку в ЧВК «Вагнер». Его друг, депутат Верховного совета Петр Синьков рассказал агентству, что Иванов два года воевал в Чечне. Он обратился в местный военкомат, но там его записали в резерв, после чего депутат решил позвонить в ЧВК и поехать в зону военной операции через нее.
 

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