Заморозку счетов финского посольства Кремль назвал адекватным ответом

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Ограничения, наложенные на счета посольства Финляндии в России, являются ответом на «недружественные действия» этой страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это не инициативный ход с российской стороны — мы реагируем на ту ситуацию, которую создают власти целого ряда стран коллективного Запада, в том числе, к нашему сожалению, Финляндия», — сказал представитель Кремля. «Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа и не будем оставлять без ответа», — ответил Песков.

По его словам, Россия в дальнейшем будет придерживаться принципов взаимности и адекватного реагирования.

Накануне официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия ограничила использование счетов финских диппредставительств в ответ на аналогичные меры со стороны Хельсинки. Она напомнила, что российские дипломатические учреждения могут в Финляндии пользоваться счетами только в одном банке.

17 мая о заморозке финских счетов в России сообщил МИД Финляндии. В посольстве Финляндии в Москве РБК информацию подтвердили и сказали, что связались с российской стороной. Дипмиссия назвала ситуацию с заморозкой счетов серьезной и напомнила, что «в соответствии со ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства».