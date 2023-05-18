Белый дом прервал брифинг после вопроса о выводах расследования связей Трампа с Кремлем

Белый дом прервал брифинг после вопроса о связях Трампа с Кремлем

Карин Жан-Пьер (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать доклад специального советника Джона Дарема об обвинениях в сговоре с Кремлем бывшего президента Дональда Трампа, сообщает The New York Post.

Представитель Байдена прервала брифинг и не стала отвечать на уточняющие вопросы.

Дарем завершил свое четырехлетнее исследование резким 300-страничным отчетом, в котором было установлено, что ФБР и Министерство юстиции не смогли соблюсти «строгую верность закону» в расследовании отношений Трампа с Россией.

«Какова реакция Белого дома на доклад специального советника о том, как ФБР справилось с расследованием связей Трампа с Россией?» — спросил пресс-секретаря репортер RealClearNews Филип Вегманн.

Жан-Пьер ответила, что оставила бы этот вопрос на усмотрение Министерства юстиции.

Неудовлетворенный ее ответом Вегманн продолжил настаивать: «Президент часто говорит о том, что он хочет, чтобы Министерство юстиции и ФБР оставались независимыми и стояли над схваткой. Этот отчет, по-видимому, отражает обратное. Согласен ли он со специальным адвокатом Даремом в том, что в ФБР необходимы кардинальные изменения?»

«Опять же, это дело Министерства юстиции», — быстро ответила Жан-Пьер, закрывая свою записную книжку. «Это не то, о чем я собираюсь говорить с трибуны. Как вы только что заявили в своем вопросе, мы верим в независимое Министерство юстиции», — продолжила пресс-секретарь.

«Большое вам спасибо. Увидимся, ребята, в Японии», — сказала Жан-Пьер, покидая трибуну.

До назначения пресс-секретарем Белого дома Жан-Пьер написала несколько твитов, поддерживающих теорию о том, что Трамп был «нелегитимным» президентом и участвовал в сговоре с Россией, отмечает издание.

В 2016 году политические противники Трампа и основные мейнстримные СМИ развернули массированную кампанию по обвинению его в сговоре с Россией, 45-го президента США открыто называли «агентом Кремля». Никаких подтверждений этим обвинениям представлено не было, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера тоже не выявило никакого сговора.

Дарем был назначен на эту должность в 2019 году генеральным прокурором Уильямом Барром для выявления нарушений при расследовании возможных связей Трампа с Россией. 15 мая Дарем опубликовал 306-страничный отчет, в котором заявил, что у американской разведки и правоохранительных органов не было никаких «фактических доказательств» для начала расследования. По мнению прокурора, ФБР опиралось на «необработанные, непроанализированные и неподтвержденные разведданные» и сильно полагалось на сведения от политических оппонентов Трампа. К тому же ведомство применило «другой стандарт» оценки данных о возможном вмешательстве в предвыборную кампанию соперницы Трампа Хиллари Клинтон.