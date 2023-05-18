В Керчи нашли клад монет времен Александра Македонского

Фото: Министерство культуры России / Global Look Press

Во время раскопок городища Мирмекий, входившего в состав Боспорского царства, археологи обнаружили клад из 30 золотых монет эпохи Александра Македонского.

Раскопки проходят на территории современной Керчи, монеты находились в небольшом глиняном кувшине.



26 монет эпохи Александра Македонского, четыре — его слабоумного брата Филлипа III Арридея, наследовавшего престол. Все монеты являются статерами, вес каждой около 8,5 грамма, все они сохранились в прекрасном состоянии. На лицевой стороне изображена голова богини Афины в коринфском шлеме, на реверсе — крылатая богиня победы Ника, в руках которой мачта корабля и венок», — рассказала «РИА Новости» директор восточно-крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Клад был обнаружен еще 20 августа 2022 года и передан в золотую кладовую музея. Специалисты продолжают изучать находку.

«Контекст находки позволяет предположить, что клад был сделан в городском доме в последние два десятилетия IV века до н.э. <...> Находка является крупнейшим кладом раннеэллинистических статеров на Боспоре», — сказала Умрихина.

В апреле 2023 года в Норвегии женщина нашла клад в подвале дома своих родителей, состоящий из 32 железных слитков.



Слитки эпохи викингов или раннего Средневековья она обнаружила во время уборки. Женщина организовала доставку слитков в музей, а тот передал находку в отдел культурного наследия уездного самоуправления. В итоге клад был доставлен в Музей истории культуры в Осло, где хранятся различные артефакты.

