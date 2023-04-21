Женщина в Норвегии нашла клад времен викингов в подвале дома

Найденные железные слитки (Фото: innlandetfylke.no)

В Норвегии женщина нашла клад в подвале дома своих родителей, состоящий из 32 железных слитков. Об этом сообщает муниципалитет округа Иннландет (находится в южной части страны).

В муниципалитете рассказали о Грете Марго Сёрум, которая нашла слитки эпохи викингов или раннего Средневековья во время уборки. Женщина организовала доставку слитков в музей, а тот передал находку в отдел культурного наследия уездного самоуправления. В итоге клад был доставлен в Музей истории культуры в Осло, где хранятся различные артефакты.

NRK сообщает, что отец Сёрум нашел эти слитки, когда копал колодец возле дома в 1980-х годах, он и убрал их в подвал. Эксперты считают, что железные слитки были платежным средством, поскольку в них проделано отверстие для удобного ношения в связке.

19 апреля в Италии на вилле Квинтилиев в Риме нашли винодельню возрастом 2 тыс. лет. В ходе раскопок была обнаружена запутанная система комнат и каналов для производства и хранения вина. Ученые также нашли механизмы двух прессов и схожую с фонтаном систему, по которой напиток поступал в контейнеры для хранения в погребе.