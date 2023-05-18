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Разорванный ветром мост в Забайкалье решили усилить

В Забайкальском крае решили укрепить разорванный ветром мост через реку Нерча

В Забайкальском крае решили провести работы по укреплению моста через реку Нерча в поселке Михайловка, сообщили РБК в пресс-службе исполняющей обязанности заместителя председателя правительства региона Натальи Щербиной.

«Администрацией городского поселения Приисковское направлены запросы в проектные институты на расчет мостового перехода, на нагрузку и разработку решений по его усилению от воздействия погодных условий», — сообщили в правительстве.

Прокуратура Нерчинского района Забайкальского края проводит проверку, добавили там.

Подвесной мост через Нерчу соединяет село Михайловка и поселок Приисковый. По нему дети ходят в школу, а местные жители — на работу. Мост построили летом 2022 года взамен старого, который с 2018 года находился в аварийном состоянии из-за паводков. Местные жители неоднократно жаловались, что боятся ходить по мосту. Однако новый мост тоже несколько раз был поврежден и его ремонтировали. В мае этого года мост снова был разрушен, причем спустя сутки после очередного ремонта.

Как объясняли в региональном управлении МЧС, изначально мост был предназначен только для пешеходов и мотоциклистов, однако после сдачи в эксплуатацию в 2022 году по нему начали передвигаться легковые автомобили. «На мосту растянулись тросы, поэтому при сильном ветре его так шатает. В настоящее время движение для легковых автомобилей ограничили — положили бетонные плиты на въезде», — уточняли в ведомстве.

Региональная прокуратура обещала оценить исполнение контракта на строительство моста, его соответствие требованиям безопасности, а также возможность дальнейшего использования.

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