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В Забайкалье мост разорвало ветром спустя сутки после ремонта

В Забайкалье мост через реку Нерча разорвало ветром спустя сутки после ремонта

В Забайкалье мост разорвало ветром спустя сутки после ремонта. Об этом сообщила Ксения Собчак и «Чита.Ру».

«Мост капитально отремонтировали 12 мая, а 13 мая поднялся сильный ветер — и вот результат. Как людям из Михайловки на работу ходить, а детям в сад и школу? Куда обращаться? Вот так его и делают после каждого ветра»? — сказала «Чита.Ру» местная жительница.

Собчак сообщила, что «до ремонта у моста уже была оторвана сетка, на днях его отремонтировали». Тем не менее «из-за сильного ветра сетку снова разорвало, а мост перекосился».

В апреле проект «Осторожно Media» писал, что местные жители боятся идти по мосту из-за сильных ветров. «Люди по два часа стоят и ждут с детьми когда ветер стихнет, боятся переходить. Сетку с одной стороны оторвало сразу, мост лежит на бревнах», — приводил их слова телеграм-канал. Как отмечает Собчак, в мае прокуратура региона признала мост безопасным.

РБК направил запрос в администрацию губернатора Забайкальского края.

В марте в Екатеринбурге из-за поднявшегося у грузовика кузова обрушился мост. На кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) грузовик с поднятым кузовом врезался в надземный пешеходный мост. После этого мост обрушился. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован.

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