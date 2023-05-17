В России завершились испытания самоходной установки «Мальва»

Самоходное орудие 2С43 «Мальва» (Фото: Минобороны России)

Новое самоходное орудие 2С43 «Мальва» прошло государственные испытания, подтвердив заявленные характеристики, и скоро начнет поступать в вооруженные силы. Об этом сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») Александр Потапов.

«Да, «Мальва» должна уже скоро поступать. Все в порядке с «Мальвой», она уже все подтвердила», — сказал он, отвечая на вопрос, прошло ли орудие испытания (цитата по ТАСС). Потапов назвал установку «лучшей машиной».

«Мальва» — 152-мм самоходное колесное артиллерийское орудие с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Комплекс был разработан в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». В августе 2022 года началось производство опытно-промышленной партии.

«Мальва» может быть использована для поражения как тактических ядерных, так и обычных вооружений противника, а также нанесения ударов по артиллерийским батареям, колоннам техники, средствам ПВО, командным пунктам.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в 2024 году ВС России получат модернизированную самоходную противотанковую пушку (СПТП) 2С25М. Сейчас корректируется конструкторская документация. Орудие оснащено 125-мм пушкой 2А75-1 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Испытания завершились в августе 2022 года, пушку планируется использовать в ВДВ.