В Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины

В Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для СБУ

В Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе управления ФСБ по Еврейской автономной области.

По данным ведомства, представитель СБУ привлек россиянина к сотрудничеству «на материальной основе», чтобы он собирал сведения о деятельности армии России в зоне военной операции на Украине. Кроме того, он искал исполнителей для совершения диверсий на транспортной инфраструктуре, утверждают в ФСБ.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией). Максимальное наказание — восемь лет лишения свободы. Подозреваемого арестовали.

По той же статье во Владивостоке 16 мая арестовали 62-летнего бывшего сотрудника генерального консульства США Роберта Шонова. Мужчину доставили в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово».

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал обвинения в адрес Шонова беспочвенными. Он подчеркнул, что Шонов проработал в генеральном консульстве США во Владивостоке более 25 лет. После решения российского правительства уволить всех местных сотрудников он составлял сводки материалов прессы из общедоступных источников российских СМИ для посольства Вашингтона в Москве.