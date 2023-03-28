Случайно найденную картину Брейгеля выставят на аукцион за €600 тыс.

Случайно найденную в Париже картину Брейгеля выставят на аукцион за €600 тыс.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Картину фламандского художника XVII века Питера Брейгеля (младшего), которую случайно нашли в одном из домов во Франции, выставят на аукцион в Париже, сообщает Reuters.

Торги состоятся 28 марта. Картину, которую изначально считали подделкой, рассчитывают продать за €600–800 тыс.

Полотно «Деревенский адвокат» (L'Avocat du village) обнаружил за дверью одной из комнат аукционист Мало де Люссак, когда оценивал стоимость дома одной семьи. Искусствоведы подсчитали, что картина была написана между 1615 и 1617 годами.

«Деревенский адвокат» — одна из самых крупных известных работ Брейгеля-младшего. Ее размеры — 112 см в высоту и 184 см в ширину. Последнее поколение семьи, которая владела картиной с 1900-х, считало ее подделкой.

Это произведение — одна из множества авторских копий с одним и тем же сюжетом, которые Брейгель-младший многократно писал под разными названиями. Версии, созданные им в разное время, различаются.

Кроме подписанных и датированных версий «Деревенского адвоката» существуют десятки подобных полотен, авторство которых не подтверждено.