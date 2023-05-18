Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 87,57 (+0,41) Инвестиции, 17 мая, 17:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 80,76 (+0,78) Инвестиции, 17 мая, 17:35
NYT узнала, что пилотов Украины не тренируют на F-16 из-за скепсиса США Политика, 03:39
Axios узнал о планах США помирить Израиль и Саудовскую Аравию Политика, 03:25
Украинские беженцы составили 5% населения Черногории Политика, 03:01
Глава британских ВМС заявил об угрозе от российских «подлодок-невидимок» Политика, 03:00
В США сообщили о работе над ужесточением санкций против России Политика, 02:32
Китайский дипломат по урегулированию поедет после Киева в Брюссель Политика, 02:25
Советник Пушилина заявил о выравнивании ситуации на флангах Артемовска Политика, 02:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Полиция Кипра предотвратила убийство российского журналиста Политика, 01:54
Киссинджер призвал принять Украину в НАТО для ее сдерживания Политика, 01:12
Байден не будет извиняться за бомбардировку Хиросимы в 1945 году Политика, 01:01
Семь стран Европы усилят таможенный контроль с Россией Политика, 00:34
Россия заместила доли стран ОПЕК для Китая и Индии Экономика, 00:29
Reuters узнал о предложении Борреля добавить денег в фонд помощи Украине Политика, 00:28
Консульство сообщило о состоянии пострадавших в аварии на Пхукете россиян Общество, 00:24
Политика ,  
0 

Axios узнал о планах США помирить Израиль и Саудовскую Аравию

Axios: США хотят помирить Израиль и Саудовскую Аравию

Администрация президента США Джо Байдена хочет совершить «дипломатический толчок» для достижения мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем, сообщил Axios со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Белый дом хочет сделать это в следующие шесть-семь месяцев — до того, как Байден будет занят подготовкой к президентским выборам 2024 года. Два высокопоставленных американских чиновника заявили, что в интересах Саудовской Аравии заключить соглашение о нормализации отношений с Израилем, пока Байден находится у власти. Источник Axios в Израиле также считает, что Эр-Риаду лучше заключить сделку с президентом от демократической партии США.

Как отметили собеседники издания, заключение Байденом соглашения с Саудовской Аравией получит двухпартийную поддержку и легитимность в Вашингтоне. По словам двух американских чиновников, республиканцы в конгрессе в целом поддерживают сделку с Саудовской Аравией, а многие демократы, критикующие королевство, смирятся с таким соглашением только в том случае, если оно будет заключено под руководством президента от их партии.

Axios пишет, что на прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в Джидде. Они обсуждали в том числе нормализацию отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом. По мнению Салливана, есть возможность заключить саудовско-израильское соглашение до конца года. 

Теги
Персоны
США Джо Байден Саудовская Аравия Израиль
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Bloomberg назвал риском для Байдена и США союз России и Саудовской Аравии
Политика
Послы Саудовской Аравии прибыли в Йемен на мирные переговоры с хуситами
Политика
США провели переговоры с Саудовской Аравией о нефти и Йемене
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter