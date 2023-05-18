Axios узнал о планах США помирить Израиль и Саудовскую Аравию

Администрация президента США Джо Байдена хочет совершить «дипломатический толчок» для достижения мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем, сообщил Axios со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Белый дом хочет сделать это в следующие шесть-семь месяцев — до того, как Байден будет занят подготовкой к президентским выборам 2024 года. Два высокопоставленных американских чиновника заявили, что в интересах Саудовской Аравии заключить соглашение о нормализации отношений с Израилем, пока Байден находится у власти. Источник Axios в Израиле также считает, что Эр-Риаду лучше заключить сделку с президентом от демократической партии США.

Как отметили собеседники издания, заключение Байденом соглашения с Саудовской Аравией получит двухпартийную поддержку и легитимность в Вашингтоне. По словам двух американских чиновников, республиканцы в конгрессе в целом поддерживают сделку с Саудовской Аравией, а многие демократы, критикующие королевство, смирятся с таким соглашением только в том случае, если оно будет заключено под руководством президента от их партии.

Axios пишет, что на прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в Джидде. Они обсуждали в том числе нормализацию отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом. По мнению Салливана, есть возможность заключить саудовско-израильское соглашение до конца года.