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Гладков опроверг данные о танковом обстреле Белгородской области

Гладков: информация о танковом обстреле Белгородской области не подтвердилась
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Информация о танковом обстреле приграничных территорий Белгородской области не соответствует действительности, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Была ли сегодня обстреляна Белгородская область танком? Отвечу конкретно: нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками», — сказал губернатор в эфире «ВКонтакте».

В ответ на вопрос, был ли обстрел региона фосфорными бомбами, он сказал, что «есть определенные признаки», но нужно подтверждение следственных органов. «Будет результат — я обязательно сообщу», — пообещал глава региона.

Утром телеграм-канал Mash написал, что ВСУ впервые обстреляли территорию Белгородской области из танка. По данным канала, военные выпустили 12 снарядов калибра 125 мм по южным окраинам хутора Старый в Волоконовском районе.

Об обстреле сел Старый Хутор и Нижние Мельницы в Валуйском районе фосфорными бомбами 16 мая писал SHOT. По его данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Возле Нижних Мельниц упало 12 зажигательных боеприпасов калибром 122 мм, утверждал канал.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел танки Украина
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