Гладков опроверг данные о танковом обстреле Белгородской области

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Информация о танковом обстреле приграничных территорий Белгородской области не соответствует действительности, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Была ли сегодня обстреляна Белгородская область танком? Отвечу конкретно: нет. Хотя очень многие СМИ взяли эту информацию, она не подтверждена никакими источниками», — сказал губернатор в эфире «ВКонтакте».

В ответ на вопрос, был ли обстрел региона фосфорными бомбами, он сказал, что «есть определенные признаки», но нужно подтверждение следственных органов. «Будет результат — я обязательно сообщу», — пообещал глава региона.

Утром телеграм-канал Mash написал, что ВСУ впервые обстреляли территорию Белгородской области из танка. По данным канала, военные выпустили 12 снарядов калибра 125 мм по южным окраинам хутора Старый в Волоконовском районе.

Об обстреле сел Старый Хутор и Нижние Мельницы в Валуйском районе фосфорными бомбами 16 мая писал SHOT. По его данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших. Возле Нижних Мельниц упало 12 зажигательных боеприпасов калибром 122 мм, утверждал канал.