Китай объяснил призыв к посольствам убрать плакаты в поддержку Украины

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Посольства других стран в Китае должны соблюдать Венскую конвенцию, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге. Так он прокомментировал публикации о том, что Пекин попросил иностранные дипмиссии снять со стен плакаты с «политической пропагандой».

«Китай призывает посольства всех стран и представительства всех международных организаций соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и осуществлять деятельность в соответствии с международными соглашениями», — сказал Ван Вэньбинь (цитата по ТАСС).

Как пишет Reuters, дипломат попросил международные организации соблюдать законы и правила Китая. Он не уточнил, о каких именно законах идет речь.

Согласно ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях, иностранные дипломаты обязаны уважать «законы и постановления» государства пребывания и не вмешиваться в его внутренние дела.

О рекомендации Пекина к посольствам, на стенах зданий которых вывесили флаги и надписи в поддержку Украины и ЛГБТ, писало Kyodo. В числе стран, чьи дипмиссии разместили такие вывески, агентство назвало Канаду, Германию и Польшу. По словам собеседников Kyodo, письмо китайских властей вызвало негативную реакцию со стороны дипломатов, но никто из них не убрал плакаты и флаги.