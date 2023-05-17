Песков предложил спросить авторов идеи из-за указа Совета СССР о Крыме

Песков предложил спросить авторов идеи об отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине

Виды Крыма (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Кремле незнакомы с идей отменить указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма Украине.

По его словам, он «не слышал, не видел, [не знает], кто их высказывает». «Лучше за разъяснениями обращаться к авторам», — сказал Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать идею главы Государственного совета Крыма Владимира Константинова. Накануне он сообщил, что в парламенте Крыма начали работу над отменой соответствующего постановления.

По его словам, «странно, что этого до сих пор не было сделано», так как в постановлении были «грубые нарушения законодательства». Для этого глава Госсовета предложил научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета Республики Крым составить предложения.

Решение о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской СССР было принято Президиумом Верховного Совета СССР в 1954 году.