Как силовики ночью вывезли бюллетени из ЦИК Гагаузии. Видео

Появились кадры, как силовики вывезли из ЦИК Гагаузии бюллетени с выборов башкана

Молдавский спецназ смог прорваться в ЦИК Гагаузии и изъять бюллетени с выборов башкана автономного округа. На них победила Евгения Гуцул от партии «Шор». Она обошла экс-депутата парламента Молдавии Григория Узуна.

После подведения итогов выборов в здание ЦИК Гагаузии прибыли силовики из Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии и провели обыск. Это связано с уголовным делом о подкупе избирателей, пояснили в ведомстве. Силовики попробовали изъять избирательные бюллетени, но у здания собрались местные жители и не дали их вывезти.

Однако ночью силовики смогли вывезти бюллетени.

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