Как силовики не дают в Гагаузии избраться пророссийскому кандидату
В Гагаузии в Молдавии начались протесты после выборов башкана — главы автономии. Накануне подвели итоги — главой избрали Евгению Буцул от партии «Шор», которую основал молдавский олигарх Илан Шор, который в 2019 году на фоне уголовного преследования по делу об отмывании денег бежал в Израиль. Ее соперником был бывший депутат парламента Молдавии Григорий Узун.
Результаты утвердила избирательная комиссия, но в здание приехали сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии и провели обыск. Обыски связаны с уголовным делом о подкупе избирателей, пояснили в ведомстве. В ответ жители Гагаузии собрались на митинг у здания ЦИК и потребовали прекратить давление на ЦИК. Они пригрозили, что не выпустят силовиков.