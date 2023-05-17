ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в 44 регионах

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ФСБ сообщила о задержании 165 подпольных оружейников в 44 регионах.

В результате задержаний была прекращена работа 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Силовики изъяли 399 единиц огнестрельного оружия, более 59 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 387 артиллерийских снарядов, свыше 71 тыс. патронов различного калибра, а также 517 основных частей к огнестрельному оружию.

Операции были проведены в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и ДНР. «Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

11 мая ФСБ сообщила о перехвате на границе Смоленской области с Белоруссией партии из 492 кг латиноамериканского кокаина, следовавшего в направлении Польши. Силовики, которые досматривали фуру с турецкими номерами, обнаружили тайник со 116 упаковками наркотиков. ФСБ выяснила, что таким же маршрутом ехал еще один автомобиль с партией кокаина — когда его остановили, в нем нашли еще 373 упаковки.



В результате ФСБ заявила о задержании и аресте иностранца — организатора контрабанды наркотиков. Против него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере, до 20 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 229. 1 УК (контрабанда наркотиков, тоже до 20 лет).