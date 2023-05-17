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Вице-премьер Чернышенко посетит цех комбината им. Хосе Марти на Кубе

Вице-премьер Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу, где встретится с президентом
Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 17–19 мая совершит рабочий визит в Республику Куба. Об этом говорится в телеграм-канале правительства России.

«Чернышенко вместе с министром внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Рикардо Кабрисасом проведут 20-е заседание Российско-кубинской межправительственной комиссии, а также примут участие в пленарной сессии Российско-кубинского бизнес-форума», — говорится в сообщении.

В рамках визита запланировано посещение российской делегацией металлургического комбината «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти», где состоится торжественное открытие электросталеплавильного цеха, а также встреча Чернышенко с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

В апреле рабочий визит в Кубу совершил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встретился с президентом республики Диас-Канелем, а также с Раулем Кастро — бывшим главой страны и братом одного из лидеров кубинского революционного движения Фиделя Кастро. В рамках встречи был проведен «обмен мнениями по тематике политического, торгово-экономического, финансово-инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия».

Помимо этого во время визита главы МИДа в Кубу состоялись переговоры Лаврова с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Они отметили «стремление совместно продвигаться в деле построения многополярного мира» и подчеркнули неприемлемость применения односторонних рестрикций в обход Устава ООН.
 

Теги
Дмитрий Чернышенко Куба официальный визит
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