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СК начал доследственную проверку после продажи младенца за 60 тыс. руб.

СК: на севере Москвы младенца 2023 года рождения продали за 60 тыс. руб.

В одном из торговых центров на севере Москвы три женщины попытались продать младенца 2023 года рождения за 60 тыс. руб. Столичный следственный комитет начал доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 15 мая. Продажу проводили три женщины 1977, 1984, 1993 годов рождения, находясь в одном из торговых центров на севере Москвы. Покупателем была четвертая женщина, действовавшая в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент».

«Непосредственно после составления соответствующих расписок о получении денежных средств и передачи ребенка данные женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК.

В ноябре 2021 года в Москве задержали Фадееву Эвелину, которая пыталась продать новорожденного ребенка за 100 тыс. руб. Против нее возбудили уголовное дело пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В СК пояснили, что женщину задержали 22 ноября в Москве при передаче ребенка в обмен на деньги в отеле. Сделка проходила в рамках оперативных мероприятий.

Теги
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