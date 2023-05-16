Суд в Москве приговорил гражданина Колумбии к 5 годам и 2 месяцам за «фейки» об армии

Суд в Москве приговорил колумбийца к 5 годам за «фейки» об армии России

Фото: РБК

Головинский районный суд Москвы приговорил гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за распространение «фейков» о действиях российской армии, сообщила пресс-служба суда.

Хиральдо Сарай Альберто Энрике (Фото: sledcom_press / Telegram)

Дело в отношении колумбийца завели по п. «б» и п. «г» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил группой лиц из корыстных побуждений).

Суд пришел к выводу, что с 5 марта по 9 апреля 2022 года Хиральдо Сарай скрытно размещал мобильные устройства в московском торговом центре. Он использовал их для удаленной рассылки заведомо ложных сообщений о действиях Российской армии на Украине, следует из приговора. Действиями колумбийца якобы руководили из-за рубежа, а сам он получал за работу денежное вознаграждение.

Хиральдо Сарай и лица, с которыми он сотрудничал, действовали в интересах иностранной организации Digital Humanity (США), связанной с государственным Агентством США по международному развитию, решило следствие.

Такая же схема с российскими сим-картами использовалась для «компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства» в избирательный процесс, утверждали в СК.

Уголовную ответственность за распространение порочащих сведений о действиях Российской армии президент страны Владимир Путин установил в марте 2022 года. В апреле глава государства утвердил закон о лишении приобретенного гражданства за совершение этого преступления.